I Peccatori | nuovi dettagli sulla trama del film sui vampiri di Ryan Coogler con Michael B Jordan

(Di lunedì 7 ottobre 2024) IdelsuidiconB.La scorsa settimana si è tenuta una proiezione di prova per ilsuiambientato durante la Depressione, I(Sinners), del regista di Black PantherCooger, e World of Reel ha ora condiviso un resoconto sui pareri dei presenti. Sebbene non siano stati divulgati iprincipali della, da questo punto in poi ci saranno alcuni spoiler. Innanzitutto, la risposta alsembra essere un po’ tiepida. Mentre la performance diB.in un doppio ruolo ha ricevuto molti elogi, la maggior parte delle persone che hanno visto ilha ritenuto che fosse semplicemente “buono” o “decente”. Sembra anche che le prime indiscrezioni secondo cuiinterpreterà due fratellinon fossero accurate.