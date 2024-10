Capezzone: gli scontri di Roma e il silenzio degli indecenti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo giorni di silenzio tombale, rotti solo (ma a titolo puramente individuale) dalle dichiarazioni serie e dignitose dell'ex ministro della Difesa Lorenzo Guerini, uno dei rarissimi atlantisti rimasti nel partito, il Pd schleiniano ha dovuto attendere le 15.56 di ieri (per capirci: diverse ore dopo le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella) per incaricare il responsabile sicurezza Matteo Mauri di verbalizzare due paroline di minima presa di distanza dall'oscena sfilata pro Hamas del giorno prima: «Tutta la nostra solidarietà e vicinanza agli agenti aggrediti e feriti durante la manifestazione di Roma», ha balbettato il piddino, virando subito dopo sul consueto comizietto antigovernativo. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo giorni ditombale, rotti solo (ma a titolo puramente individuale) dalle dichiarazioni serie e dignitose dell'ex ministro della Difesa Lorenzo Guerini, uno dei rarissimi atlantisti rimasti nel partito, il Pd schleiniano ha dovuto attendere le 15.56 di ieri (per capirci: diverse ore dopo le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella) per incaricare il responsabile sicurezza Matteo Mauri di verbalizzare due paroline di minima presa di distanza dall'oscena sfilata pro Hamas del giorno prima: «Tutta la nostra solidarietà e vicinanza agli agenti aggrediti e feriti durante la manifestazione di», ha balbettato il piddino, virando subito dopo sul consueto comizietto antigovernativo. (Liberoquotidiano.it)

Capezzone: quel silenzio sinistro sulle liste del Pci - Molti decenni dopo, si è purtroppo dovuto rileggere che il «sedicente nuovo partito comunista» ha diffuso la lista di quelli che considera «agenti sionisti» in Italia. Su un numero così elevato di persone – non scortate né protette – basta poco a passare dalle parole ai fatti. quella lista c'era, ... (Liberoquotidiano.it)

Capezzone: Biden costretto a riemergere dal suo silenzio - Secondo: se Biden ha posto fine alla sua campagna per la rielezione, come può giustificare il fatto di rimanere presidente in un semestre che si preannuncia politicamente tanto caldo? Nei giorni scorsi (poi copiato ma non esplicitamente citato da alcuni giornali italiani) il Wall Street Journal, ... (Liberoquotidiano.it)