Letizia Girolami ritrovata morta nel campo e con una ferita alla testa, era scomparsa da casa: ipotesi di omicidio (Di domenica 6 ottobre 2024) Per il ritrovamento del corpo di una donna scomparsa da ieri, 5 ottobre, nell'Aretino, non viene esclusa l'ipotesi di un omicidio. L'hanno trovata morta in un campo di Foiano della Chiana (Di domenica 6 ottobre 2024) Per il ritrovamento del corpo di una donnada ieri, 5 ottobre, nell'Aretino, non viene esclusa l'di un. L'hanno trovatain undi Foiano della Chiana (Leggo)

Leggo - Letizia Girolami ritrovata morta nel campo e con una ferita alla testa era scomparsa da casa | ipotesi di omicidio

Arezzo, donna trovata morta in un campo: si indaga per omicidio - (Adnkronos) – Una donna di 72 anni, Letizia Girolami, psicoterapeuta, è stata trovata morta in un campo vicino all'abitazione dove viveva con il marito nel comune di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Il cadavere aveva la testa fracassata. Si indaga per omicidio e i carabinieri stanno ... (Periodicodaily)

Arezzo, Letizia esce e scompare: trovata morta in un campo con ferita alla testa, ipotesi omicidio - A lanciare l'allarme era stato il marito dopo che non era tornata a casa. Sul cadavere una profonda ferita alla testa. Continua a leggere . Letizia Giordani è stata trovata morta nelle scorse ore in un campo a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, alcune ore dopo la sua scomparsa da casa ... (Fanpage)

Donna ritrovata morta nel campo e con una ferita alla testa, era scomparsa da casa: il mistero nell'Aretino - Per il ritrovamento del corpo di una Donna scomparsa da ieri, 5 ottobre, nell'Aretino, non viene esclusa l'ipotesi di un omicidio. L'hanno trovata morta in un campo di Foiano della Chiana... (Leggo)

Letizia Girolami morta nel campo e con una ferita alla testa, era scomparsa da casa: il mistero nell'Aretino - Per il ritrovamento del corpo di una donna scomparsa da ieri, 5 ottobre, nell'Aretino, non viene esclusa l'ipotesi di un omicidio. L'hanno trovata morta in un campo di Foiano della ...(leggo)

Arezzo, Letizia esce e scompare: trovata morta in un campo con ferita alla testa, ipotesi omicidio - Letizia Giordani è stata trovata morta nelle scorse ore in un campo a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, alcune ore dopo la sua scomparsa da ...(fanpage)

Arezzo, donna trovata morta in un campo: si indaga per omicidio - Una donna di 72 anni, Letizia Girolami, psicoterapeuta, è stata trovata morta in un campo vicino all'abitazione dove viveva con il marito nel comune di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Il ...(adnkronos)