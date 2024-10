Il gol di Jota estende il vantaggio dei Reds in testa alla classifica della Premier League

(Di domenica 6 ottobre 2024) 2024-10-05 20:14:25 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il gol al nono minuto di Diogoha portato il Liverpool a quattro punti diinmentre ihanno tenuto a bada una vivace rimonta nel secondo tempo del Crystal Palace perre il loro perfetto record in trasferta in questa stagione.sua 100esima partita da titolare per il club, la corsa esperta diha permesso all’attaccante di eludere i suoi marcatori e sparare sul cross di Cody Gakpo per il quarto gol stagionale che ha condannato Palace al 18esimo posto in. Il Liverpool ha dominato per più di un’ora, ma è sopravvissuto a un periodo di pressione prolungato mentre il Palace sembrava trasformato dalle presentazioni dell’attaccante Jean-Philippe Mateta e del centrocampista Will Hughes. (Justcalcio)