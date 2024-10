Si accascia al suolo e muore Fungaiolo colto da malore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) La Spezia, 5 ottobre 2024 – Si èto ale non si è più ripreso. Così, una giornata di festa da passare con gli amici di sempre, si è trasformata in tragedia per un uomo di 76 anni, G.F. residente a Carrara che era andato nel versatne spezzino per una gita ala ricerca di funghi. L’episodio poco dopo le 14, non lontano dall’Alta via dei monti liguri, lungo un sentiero che porta alla Foce del Termine, una località al confine tra i Comuni di Zignato, Rocchetta Vara e Zeri. La zona in questo periodo è mèta di centinaia di cercatori di funghi per le condizioni del terreno che ben si prestano per la crescita del prodotto autunnale. Cercatori di funghi, in Toscana un morto e tre feriti in un giorno Immediatamente è scattata la richiesta di soccorsi da parte degli amici che si trovavano con l’uomo che hanno assistito al crollo.