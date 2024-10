MotoGP 2024 diretta esclusiva Gran Premio Giappone Sky Sport NOW Sprint Live su TV8

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 4 ottobre 2024) In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il Motomondiale.APPUNTAMENTI – Continua il Motomondiale, che sbarca a Motegi per ildel, sedicesima gara dell’anno. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 10, per poi scendere in pista nella notte con latra giovedì e venerdì per le prime sessioni di libere a partire dalle 3.40 e proseguire, nella mattina del venerdì, con le prequalifiche alle 7.55. La notte tra venerdì e sabato, al termine dell’ultima sessione di libere, è tempo di qualifiche, con la classe regina che parte alle 3.45 mentre sabato mattina alle 7.55 si assegnano i primi punti del weekend con la. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 4, la Moto2 alle 5.15 e laalle 7.