Il gesto e l’anima | la mostra di Pino Miraglia celebra il Corpo Scenico in Sala Assoli

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La stagione 2024-2025 delladi Napoli prende il via con un evento speciale de Il Sabato della Fotografia: venerdì 4 ottobre alle 19.30 sarà inaugurata lafotografica Il– Iltra musica e teatro di(aperta fino al 20 ottobre). L’opening anticipa l’atteso spettacolo Naturale Sconosciuto, che vedrà in scena, alle ore 20.30, la poetessa Mariangela Gualtieri. Lapresenta momenti significativi catturati dall’occhio didi artisti del calibro di Rennie Harris, Michael Stepe, Jim Kerr, Jamiroquai, Sainko, Pamela Villoresi, Giorgio Albertazzi, Dario Fo, Massimo Ranieri, Enzo Moscato, Mimmo Borrelli, Michele Fiocchi. Con questo evento, larafforza il suo impegno nella promozione di diversi linguaggi artistici, integrando teatro, musica e fotografia in un’unica esperienza culturale.