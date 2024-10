Fiato ai Libri | a Bolgare in scena La Storia di Elsa Morante

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 3 ottobre 2024). Il festivalaitorna con uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati dal pubblico: il romanzo a puntate. Quest’anno, l’opera scelta è il capolavoro di, La, un libro che continua a lasciare un segno profondo nella letteratura e nella coscienza collettiva italiana. Il format, che ha riscosso grande successo nelle passate edizioni, si propone di raccontare un romanzo in più serate, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire i temi trattati dall’autrice e il contesto storico in cui è stata scritta l’opera. L’appuntamento è fissato per venerdì 4 ottobre, alle 21, all’area feste del Parco Nocchetto di, in via Manzoni 26. Sul palco, l’attrice milanese Arianna Scommegna della compagnia teatrale Atir, sarà accompagnata dalle emozionanti note della fisarmonica di Giulia Bertasi.