Renato Zero sul suo film da regista | cosa ha detto

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)ha svelato in un’intervista al Corriere della Sera che sta lavorando ad undi cui sarà anche, sottolineando che non sarà un lavoro autobiografico. Al Corriere il cantautore ha spiegato che il suoè in fase di scrittura e di non poter anticipare molto altro. Per, attualmente impegnato con il suo ultimo tour, Autoritratto, sarebbe ild’esordio come sceneggiatore e, ma non come attore. Tra gli anni ’60 e ’70 infatti,ha fatto diverse apparizioni in alcuni. Tra i ruoli non accreditati lo ritroviamo in La mala ordina, del ’72, La bambolona, Io non protesto, io amo, I ragazzi del Bandiera Gialla e in alcunidi Fellini, come Satyricon, Roma e Il Casanova.