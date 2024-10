Dal Kgb al cybercrime La storia dell’ex spia Benderskiy

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) È il più importante riconoscimento pubblico di un collegamento tra l’apparato statale russo e il. Eduard, ex alto funzionario dell’intelligence russa, è stato sanzionato martedì da Regno Unito e Stati Uniti. Secondo le polizie di Regno Unito, Stati Uniti e Australia, l’uomo, veterano dell’unità d’elite Vympel del KGB (oggi il Quinto direttore dell’FSB), avrebbe usato la sua “vasta influenza con lo Stato russo per proteggere” la cybergang, che negli anni avrebbe sottratto, tramite trojan e botnet, centinaia di milioni di dollari alle sue vittime in tutto il mondo. Il gruppo era stato sanzionato già nel 2019 dagli Stati Uniti. Il leader Maksim Yakubets era stato accusato di aver fornito assistenza diretta al governo russo, utilizzando il suo accesso ai computer delle vittime per acquisire “documenti riservati” per l’FSB.