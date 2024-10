Confronto Tv fra Vance e Walz | chi ha vinto fra i vice di Trump e Harris

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si è svolto nella notte il dibattito televisivo fra ipresidenti in pectore di Donale Kamala. Unmolto atteso in un clima elettorale teso ancora incerto. Gianni Riotta, in un’analisi pubblicata su Repubblica, ha esaminato iltra i candidati allapresidenza degli Stati Uniti, J.D.e Tim. Una sfida “senza guizzi” che, però, ha visto un vincitore, in una sfida che comunque vada influenzerà il futuro politico del Paese. La vittoria di“ai punti” Secondo il corsivista di Repubblica, al termine delandato in onda sul canale CBS, il senatore repubblicano J.D.è apparso più sicuro e abile, mentre il governatore del Minnesota, Tim, ha mostrato meno incisività.