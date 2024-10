Salerno | Presentazione su Giacomo Matteotti di Massimiliano Amato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’appuntamento è presso la “Casa del Volontariato” diil 3 ottobre alle 18:00. Sarà presentato “. Per la Pace, la Democrazia, il Socialismo. Antologia degli scritti su “Critica Sociale” Organizzato dall’associazione Memoria in Movimento e dalla sezione Anpi Cgilgiovedì 3 ottobre alle ore 18 presso la Casa del Volontariato Via Patella (traversa del c/so V. Emanuele tra il civico 88 e 90)si terrà ladel libro. Per la Pace, la Democrazia, il Socialismo. Antologia degli scritti su “Critica Sociale” Il volume, curato dae da Alberto Aghemo edito da Biblion Edizioni, contiene una selezione critica degli articoli e dei saggi chescrisse per “Critica Sociale”, storica rivista teorica del socialismo italiano, tra il 1915 e il 1924 anno in cui fu assassinato dal fascismo.