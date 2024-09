Probabili formazioni Verona-Venezia | settima giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Ledi, match delladi. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle 20:45 di venerdì 4 ottobre e in questo derby veneto c’è tanto, ma tanto in palio. Al Bentegodi da una parte la solidità e l’abilità tattica degli scaligeri, dall’altra i giovani e l’entusiasmo della neopromossa lagunara. Andremo a scoprire assieme le possibili scelte dei due tecnici, Paolo Zanetti ed Eusebio Di Francesco. La partita sarà trasmessa in diretta sia su Dazn che su Sky. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti e approfondimenti sulle possibili scelte dei protagonisti.– Torna Dawidowicz dalla squalifica e dovrebbe fargli spazio Daniluic. Davanti Tengstedt favorito, sulla trequarti Livramento e Kastanos dal 1?. Suslov squalificato.