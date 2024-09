Mattarella | Marzabotto simbolo strategia annientamento e volontà di dominio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 29 settembre 2024) (Agenzia Vista), 29 settembre 2024 "e Monte Sole sonotra i più sconvolgenti delladiche accompagnò ladi, il mito razziale, la sopraffazione nazionalista, insomma quell'impasto ideologico che sospinse il nazismo - e i loro complici, tra cui il regime fascista - a perseguire il catastrofico progetto di conquistare l'Europa e svuotarla della sua storia". Lo dice a, durante il suo intervento alle celebrazioni per gli 80 anni dalla strage, il presidente della Repubblica, Sergio. "In queste terre, tra i fiumi Setta e Reno, si compì l'eccidio di civili più grande e spietato tra quelli perpetrati nel nostro Paese durante la guerra - ricorda - queste terre hanno conosciuto il terrorismo delle SS e dei brigatisti neri fascisti. Non c'erano ragioni militari che potessero giustificare tanta crudeltà".