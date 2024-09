Emma Nolde il nuovo singolo della cantautrice è Tuttoscorre

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 27 settembre 2024)pubblica il, laè reduce da un’estate ricca di live e ora arriva musica ineditae produttrice polistrumentista toscana, classe 2000, riconosciuta da molti come uno dei talenti più cristallini e intriganti delpanorama musicale italiano, pubblica oggi venerdì 27 settembre il(Carosello Records), un’ode accesa e vocativa per coloro che danno ancora tempo e priorità alle relazioni con gli altri in una società in cui tutto scorre, passa e si dimentica in favore del. Un arrangiamento di archi pizzicati dà voce sin da subito all’incontenibile scorrere del tempo e ai secondi scalpitanti che scandiscono le nostre vite.