Coppa Italia tensione Genoa-Sampdoria | scontri tra tifosi prima del derby | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Si avvicina il fischio d’inizio di, sfida valevole per i 16esimi di. Ildi Genova non ha mai bisogno di presentazioni, l’attesa in città è altissima ma nelle ultime ore si sono registrati anche episodi da condannare. Secondo le ultime notizie idisono entrati a contatto vicino allo stadio Ferraris. Alcunipubblicati sui social mostrato le due tifoserie scontrarsi, con diverse persone riprese con bastoni e mazze. Tensioni prea #Genova.con le forze dell’ordine. Staserain. Lo stadio di Marassi blindato. Aggiornamenti on line su https://t.co/VWflfr6PMB. #IoSeguoTgr pic.twitter.com/42ICRUD0Un — Luca Ponzi (@luponzi) September 25, 2024 L'articolotradelCalcioWeb.