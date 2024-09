Verso Milan-Lecce Matteo Gabbia riaccende San Siro Il dato sui biglietti

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 24 settembre 2024), il colpo di testa dial derby ha riacceso i tifosi: ora Sansi riempie, ilconfortante Un successo che ha riacceso nel vero senso del termine la tifoseria rossonera. Ildi Fonseca ha vinto il derby contro l’Inter di Inzaghi, non capitava da 6 scontri testa a testa. Una partita sul filo del rasoio, decisa alla fine dall’uomo più inaspettato:. Se per Sanstava per cominciare un periodo non favorevole sul lato deivenduti, il goal dell’ex difensore del Villareal hauna grossa spinta alla causa. Infatti, in vista dell’anticipo della sesta giornata di campionato contro ildi Luca Gotti, previsto per la serata di venerdì, e proprio a poche ore dal derby, sono già stati venduti 4.500. Unche, con ancora 3 giorni rimanenti, fa ben sperare.