Juventus Thiago Motta spiega la sostituzione di Vlahovic all’intervallo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2024) Lanon è andato oltre il pareggio nel match del campionato di Serie A contro il Napoli: la sfida si è conclusa 0-0. Al fischio finale il tecnicosi è presentato ai microfoni dei giornalisti. “Ladi? Sta bene, ha fatto un buon primo tempo e ha aiutato la squadra attaccando la profondità anche se era poca oggi. Weah è entrato bene, siamo arrivati negli ultimi metri e lì dobbiamo migliorare”. “Abbiamo incontrato delle squadre forti e che sanno giocare. I nostri hanno fatto una buona prestazione, non possiamo essere contenti del risultato perché entriamo sempre vincere. La strada è giusta, abbiamo messo il Napoli dietro però negli ultimi metri dobbiamo migliorare”. “McKennie? Ha fatto una buona partita anche oggi, è un giocatore che ha delle situazioni dove può arrivare in area avversaria dando un grande aiuto in fase offensiva.