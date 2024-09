Villa Eremo luogo del Fai Basta un click

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Riconosceree il suo parco come undel cuore per salvarli dall’incuria. È l’obiettivo degli Amici di Germanedo e dei soci dell’Arci del Circolo Promessi sposi di Germanedo, che candidano appuntoe il suo parco alla dodicesima edizione dei Luoghi del cuore, l’iniziativa degli attivisti del Fai, il Fondo ambiente italiano, per finanziare il recupero di posti dimenticati scelti direttamente dai cittadini.– Serponti è una location dall’alto valore simbolico e artistico a Lecco. Il complesso monumentale ruota attorno all’antica dimora di fondazione cinquecentesca che fino al primo Novecento fu maniero per la villeggiatura dei Serponti, marchesi di Mirasole, casato oriundo di Varenna che dal XVI secolo si stabilì a Milano.