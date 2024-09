Si rafforza la collaborazione fra l’Università di Siena e istituzioni universitarie cinesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Arezzo, 20 settembre 2024 – Sono ben 14 le studentesse e gli studenti deldiche sono partiti alla volta della Cina per esperienze di studio. Sei di questi si trovano già da alcuni giorni a Jinhua in Cina per seguire i corsi presso la Zhejiang Normal University. Si tratta di studentesse e studenti dell’Ateneo iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue per l'impresa e lo sviluppo che si tiene presso la sede Arezzo. Prende così avvio il primo progetto di mobilità studentesca siglato lo scorso ottobre tra Università die il prestigioso ateneo cinese, che ha portato adesso Ennio Ballarino, Matteo Giordano, Marika Maiorano, Maria Alecsa Olaru, Olga Satriano e Alice Zaffuto presso l’importante istituzione accademica della Cina.