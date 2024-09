MotoGP Francesco Bagnaia | Irrispettosi i fischi a Marquez ma questo non succede solo in Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024)è stato uno degli osservati speciali a Misano nella conferenza stampa piloti che precede il Gran Premio di Emilia-Romagna 2024, secondo appuntamento consecutivo sul circuito romagnolo e quattordicesimo round stagionale del Mondiale. Pecco vuole migliorare il risultato di due settimane fa e punta alla vittoria, per provare a colmare i 7 punti che lo separano in classifica dal leader della generale Jorge Martin. “Due settimane fa ci ho provato, ma non ce l’ho fatta. Martin esono stati più veloci. Quando ho visto Jorge entrare nel box, ho capito che avrei potuto fare molti punti. Poi ho capito che sarebbe stato difficile superare Marc, ho cercato di finire la gara con il maggior numero di punti possibili. È andata bene, perché sono arrivato secondo. Ora ne ho 7 punti di distacco, purtroppo quanto successo ad Aragon non mi ha permesso di avere più punti.