Migranti Feijòo Ppe | Bene Meloni modello italiano è efficace; quello spagnolo no

(Di giovedì 19 settembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 19 settembre 2024 "In Italia la lotta all'immigrazione irregolare funziona ed è, in Spagna no". Lo dice il presidente del Partito Popolare, Alberto Nùnez, che ha incontrato la premier Giorgiaa palazzo Chigi. Il leader dell'opposizione di destra in Spagna, durante una conferenza stampa nella sede della Stampa estera con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha detto di avere affrontato il temanell'incontro cone ha elogiato il 'italianò. "Sono chiaramente contrario all'immigrazione irregolare e molto rispettoso nei confronti di coloro che arrivano in Spagna o in Italia con un contratto di lavoro regolare e rispettano le leggi - ha detto- ma dobbiamo evitare che prosperino le mafie che trafficano con le persone e dobbiamo incentivare la immigrazione regolare.