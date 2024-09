Venom | The Last Dance co-creatore di Knull anticipa i piani Sony per il villain

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 16 settembre 2024): The, co-diper ilSebbene i film diabbiano sempre suscitato reazioni contrastanti da parte dei fan, sembra che laPictures voglia fare le cose in grande con l’imminente trequel,: The. Ciò è evidente dalla presenza di, Dio dei Simbionti, nel trailer finale recentemente rilasciato. È stato riferito che Spider-Man 4 vedrà Peter Parker ed Eddie Brock allearsi per combattere il cattivo, il che suggerisce che questo film sia destinato a servire come poco più di un’introduzione per lui. Tuttavia, il co-di, Donny Cates, ha ora rotto il silenzio sulla sua inclusione in: The, lasciando intendere che il Re in Nero efiniranno per scontrarsi uno contro uno.