Treno deragliato a Novellara le opposizioni annunciano esposto alla Procura

(Di lunedì 16 settembre 2024)(Reggio Emilia), 16 settembre 2024 - Il deragliamento delregionale Trenitalia Fer, avvenuto venerdì a, sarebbe avvenuto su uno scambio ferroviario posato su vecchie traversine in legno, dopo una curva a 90 gradi. “I lavori di ripristino – spiegano i consiglieri comunali di opposizione Alessandro Cagossi, Cristina Fantinati, Ivo Germani, Matteo Montanarini e Sabina Magri diDemocratica Civica – ora hanno comportato la sostituzione di alcune traversine in legno con alcune nuove dello stesso materiale. Tutto ciò è in linea con la normativa per la sicurezza sulla circolazione ferroviaria?”. A tal proposito i consiglieri di minoranzaundella Repubblica locale.