Giornalismo parte il biennio del master Lumsa a Roma iscrizioni entro il 30 settembre

(Di lunedì 16 settembre 2024) Giunge all'ottava edizione ilindelladi, uno degli undici in Italia convenzionati con l’Ordine nazionale dei giornalisti. Leai test d'ingresso dovranno essere inviateil 302024, mentre ilvero e proprio comincerà sulla fine di ottobre. L’offerta formativa prevede oltre 40 insegnamenti tecnico-professionali per un totale di 660 ore, unite a 1400 ore di praticantato, a cui si sommano attività seminariali con importanti protagonisti dell’informazione. Per ciascun anno di corso sono poi previsti stage di due-tre mesi nelle più importanti testate italiane. L’attività giornalistica che gli allievi si troveranno a svolgere ha come fulcro il sitonews, la piattaforma multimediale del, sulla quale solo nell'ultimosono stati caricati più di 2.