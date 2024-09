Caso Salvini e la magistratura | perché da trent’anni è così difficile ma necessario cambiare le cose

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Riceviamo e pubblichiamo: Caro Direttore, LEGGI ANCHE Orsina: "Controprocesso politico". Ma le toghe negano l'evidenza e attaccano il governo funziona: gli elettori votano Matteo(o meglio, il suo partito) e quest’ultimo diventa una forza dell’unica maggioranza di allora (è il 2018) disposta a formare un governo. Il partito diannovera tra le sue promesse elettorali quella di combattere l’immigrazione clandestina e gli sbarchi. Con tutti i suoi limiti, che in questa sede non abbiamo tempo di approfondire,“esegue” la promessa da ministro dell’Interno del cosiddetto governo “gialloverde”. Dunque blocca gli ingressi ai porti sin dal giugno di quello stesso anno, scatenando un putiferio di accuse non solo dalle Ong, ma anche dalla solita sinistra e – manco a dirlo – dagli ambienti di Bruxelles.