LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa al comando dopo la prima bolina

(Di domenica 15 settembre 2024) 15.26 Adesso un primo lato di poppa delicatissimo. Deve darci delle risposte. 15.26 Termina unaequilibratissima.ha appena 6 secondi di vantaggio. 15.25 Ora gli americani perdono tanto negli scarichi e sono costretti a virare nuovamente verso destra.continua verso sinistra. 15.24 Virano entrambe le barche. Solo 78 metri di vantaggio per. American Magic sta vendendo carissima la pelle. 15.24 Alla prossima virataavrà una posizione di vantaggio, perché interna. 15.23 Virano entrambe le barche. Procedono parallele verso il lato destro. Sempre 50 metri, che lotta 15.22 E' più veloce, sta allungando. 50 metri. 15.22 Partenza praticamente alla pari. American Magic sopravento, entrambe le barche procedono verso sinistra. 15.21è molto in anticipo, deve poggiare.