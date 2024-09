Grande Fratello è ufficiale | nella nuova edizione torna la diretta 24 ore su 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 15 settembre 2024) Andrà in onda a partire da domani sera ladel, il reality show di Alfonso Signorini che anche quest’anno vedrà varcare la porta rossa dell’ambita Casa. Nelle vesti di opinioniste ci sarà ancora una volta la giornalista Cesara Buonamici e la new entry Beatrice Luzzi seconda classificataprecedente. Confermata anche Rebecca Staffelli in postazione social. Il comunicato stampa del: Protagonisti di questasaranno i nuovi concorrenti che, reclusiCasa, si contenderanno un montepremi finale di 100.000 euro. Al centro del racconto, come sempre, le loro storie: alcune già note al pubblico perché legate al mondo delle celebrity o dell’attualità, altre invece ancora tutte da scoprire.