Torna il trofeo Lamberto Smerilli la Stella Bike di Monte San Giusto vuole bissare il podio del 2023

(Di sabato 14 settembre 2024) Domani i cicloturisti maceratesi sono attesi protagonisti nel, che si disputa tradizionalmente sull’asse Porto Sant’Elpidio-Loreto, transitando per Civitanova, Porto Potenza, Porto Recanati. Il sodalizio campione in carica è quello delladiSan, società regina in vetta al(bissando il successo dell’anno precedente, per una prestigiosa doppietta), davanti agli Skatenaty di Porto S.Elpidio, alla Sace – Fermo ed al Finproject dicosaro Scalo. La carovana del 48° CicloPellegrinaggio (ribattezzato dei "Mille e più") è in movimento dalle 9.15 (ritrovo, partenza, arrivo, premiazione: nella centrale piazza Garibaldi), per l’organizzazione del G.S. Marina Picena e la regia dell’instancabile Giuseppe Luciani.