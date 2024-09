Slow Food lancia una lista di 10 punti per il G7 agricoltura c’è anche l’educazione alimentare nelle scuole | Serve un’altra idea di mondo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Mettere al centro delle grandi politiche globali il valore del cibo, elemento centrale per assicurare diritti fondamentali per tutti gli esseri umani. Con questo obiettivo, in occasione del G7, che si terrà a Siracusa dal 21 al 29 settembre, ha stilato unadi 10sui quali è fondamentale intervenire e sui quali chiede ai governi di impegnarsi. “Questi 10hanno tutti uguale importanza – spiega Edward Mukiibi, presidente di– mi sento però di sottolineare il valore della biodiversità, perché senza questa, non ci può essere un buon sistema”. Nello specificochiede ai governi di impegnarsi affinché sostengano le aziende che producono secondo pratiche agroecologiche, quelle che allevano rispettando gli animali e quelle che limitano l’uso degli imballaggi di plastica, soprattutto per quanto riguarda l’uso e getta.