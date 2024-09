Devastato il Giardino delle Farfalle a Roma vandali in azione nella notte

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Risveglio amaro per i residenti del Parco degli Acquedotti:distruggono ildiRisveglio amaro per i residenti di, che questa mattina hanno trovato completamente distrutto il. Per l’area dedicata ai simpatici insetti, e che aveva richiamato tantissime persone in visita , si tratta del secondo attoco registrato in pochi mesi. Sui social stanno circolando le fotografie dell’ca, che vengoate dalla piena indigndei residenti del VII Municipio. Distrutto ilnel parco diA confermarci la notizia è la signora Anna Maria Turnaturi, da sempre attiva per denunciare gli episodi di grave degrado tra il I e VII Municipio diCapitale.