Venti telecamere per controllare i tifosi

(Di domenica 8 settembre 2024) Dopo il via libera per l’ampliamento del Sinigaglia, pronto a ospitare domenica prossima il Bologna che affronterà il Como nella prima di Serie A da vent’anni a questa parte, il prossimo sforzo è riuscire a garantire la sicurezza non solo nell’area attorno allo stadio, ma anche nel resto della città. Per questo Palazzo Cernezi ha stanziato 84mila euro per posizionare unana diche avranno il compito di sorvegliare il percorso deiospiti dai punti dal loro arrivo a Como fino alla ripartenza. Grazie al finanziamento del Comune, al quale se ne aggiungerà uno equivalente dallo Stato, verranno sorvegliate le aree attorno alle stazioni cittadini, ma anche i principali parcheggi.