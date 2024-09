Notizie ASviS sempre più evidenti gli effetti della crisi climatica in Sicilia e Sardegna

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 8 settembre 2024) Si riporta di seguito il testo integrale di Ivan ManzoRedazione– Comitato Scientifico diretto da Enrico Giovannini – apparso sul sitoin data 5 settembre 2024. Dai morti per caldo che triplicheranno in Europa all’intensificarsisiccità nelle isole italiane, fino alla sparizione di siti Unesco. Ma abbiamo le misure per contrastare le conseguenze del cambiamento climatico. “Laha aumentato del 50% la probabilità che la siccità provochi gravi carenze idriche e perdite agricole devastanti in”.