Dal Milan alle nazionali Hernandez e Leao La rinascita slitta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) No, non ci siamo. Non ancora, quanto meno. Con il, in primis. E, ora, anche con le rispettive. Prima, “bocciato“ dal ct del Portogallo Roberto Martinez dopo soltanto quarantacinque minuti, giovedì, all’esordio in Nations League vinto 2-1 contro la Croazia: "Una questione soprattutto tattica, per avanzare il raggio d’azione di Nuno Mendes. E poi abbiamo due partite ravvicinate", ha ridimensionato l’episodio l’natore. Poi, Theo: nel ko della sua Francia contro l’Italia, il terzino sinistro non ha certo brillato di fronte allo juventino Cambiaso. E in patria i giudizi non sono certo stati positivi: tutt’altro.