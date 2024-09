Incidente sul lavoro muore imprenditore di 51 anni Lascia moglie e tre figli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 7 settembre 2024) Un terribilesulè costato la vita ad Alberto Tedeschi,edile di 51, padre di tre. La tragedia è avvenuta in tarda mattinata presso Tignale, un Comune del bresciano che si trova sulla sponda del Lago di Garda. L’uomo era impegnato a lavorare insieme ai suoi operai a una ristrutturazione in un caseggiato, quando le solette interne dell’immobile hanno ceduto e lo hanno travolto. La meccanica delll’è stata così improvvisa da non permettergli di tentare la fuga. Nel crollo è stato coinvolto anche un operaio albanese di 52, che fortunatamente non è in pericolo di vita, anche se è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Civile di Brescia. Alberto Tedeschi era un volto noto nel piccolo centro, che conta soltanto 1.000 abitanti o poco più.