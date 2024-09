Il calcio piange la morte di Ron Yeats | era uno storico capitano del Liverpool

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2024) Un altro grave lutto ha colpito il mondo del. Ron, il primodela sollevare la FA Cup, è morto all’età di 86 anni, come ha annunciato il club inglese. Il difensore centrale nato ad Aberdeen, che il manager Bill Shankly ha notoriamente invitato i giornalisti a “fargli una passeggiata intorno, è un colosso” alla sua presentazione ad Anfield, conviveva da tempo con il morbo di Alzheimer. La carrierafu ingaggiato dal Dundee United nel luglio 1961 da Shankly e collezionò 454 presenze in più di un decennio ad Anfield, segnando 16 gol. Dopo il suo passaggio alall’età di 23 anni, nel giro di sei mesiassunse la fascia diche avrebbe mantenuto per 10 anni. Il suo record di 417 partite comedei Reds è stato battuto solo da Steven Gerrard nell’ultimo decennio.