Sanità scuola di autogestione del diabete

(Di venerdì 6 settembre 2024) Arezzo, 6 settembre 2024 – Come gestire il, come conciliare la pratica sportiva e quali accorgimenti per l'alimentazione. Sono alcune delle informazioni che giovani diabetici condividono con i bambini con la stessa patologia. È questa la formula della nuova edizione del campodedicato ai ragazzi diabetici delle province di Arezzo, Grosseto e Siena. L'iniziativa è in corso di svolgimento fino al 7 settembre sul Monte Amiata all'Hotel Macinaie. Il 43° campoper bambini diabetici è organizzato dall'unitàoperativa di Pediatria dell'ospedale di Grosseto, diretta da Susanna Falorni, grazie ad un finanziamento della Regione Toscana. Il gruppo è composto da 12 bambini diabetici provenienti dalle tre province dell'Azienda Usl Toscana sud est e da 6 ragazzi con la stessa patologia che svolgono la funzione di tutor.