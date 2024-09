Nuovi infissi e spogliatoi per la palestra della scuola Russo di Casciavola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Pisa, 06 settembre 2024 -completamente rifatti: la” diè stata tirata a lucido per l’inizio dell’anno scolastico estagione sportivaPallavolo, che gestisce la struttura e che si è accollata le spese dell’intervento grazie allo sponsor Pediatrica. Una riqualificazione importante che era stata inserita nel nuovo bando per l’affidamentoper 15 anni. “Questa ristrutturazione – ha detto il sindaco Michelangelo Betti – dà maggior valore all’impianto, con una fruibilità migliore sia per gli utentiche per la Pallavolo: la convenzione di 15 anni, su cui gli uffici hanno lavorato, dà la possibilità di crescere a tutto il settore sportivo, all’associazionismo e al mondo