Fatto fuori all’ultimo non ci sarò Ballando con le stelle niente da fare per l’amato volto dello show

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un altro celebre ballerino dicon le, Simone Casula, non parteciperà alla nuova edizione del programma. L’annuncio segue la recente notizia dell’assenza di Lucrezia Lando, una delle protagoniste storiche, che ha deciso di dedicarsi ad altri progetti lavorativi. La conferma arriva direttamente dai social di Casula, dove ha spiegato che la sua esclusione è stata dettata dalla composizione del cast dei vip scelto per questa edizione. Simone Casula è entrato nei cuori del pubblico soprattutto per la sua toccante esibizione dedicata alla nonna nel 2022, quando ha ballato insieme a Rosanna Banfi. Nella stagione successiva, nel 2023, ha danzato al fianco di Rosanna Lambertucci.