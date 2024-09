Crotone il centrocampista Vinicius rinnova per altre quattro stagioni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2024)Negro Di Stefano vestirà la maglia delper almeno: ilbrasiliano ha infatti prolungato il suo contratto, firmando il nuovo accordo fino al 30 giugno 2028. “Classe 2002 ,compirà 22 anni il prossimo 23 settembre, ragazzo serio e professionista esemplare – scrive il club sui propri canali ufficiali – è approdato in rossoblù un anno fa conquistando subito addetti ai lavori e tifosi diventando un punto fermo della squadra. Per le sue qualità umane e la crescita costante mostrata sul campo la società ha deciso di puntare su di lui anche per il futuro.” L'articolo, ilperCalcioWeb.