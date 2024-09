Bosco grande | la Palermo punk degli anni Ottanta secondo Giuseppe Schillaci

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L'intervista al regista del documentario presentato nella sezione Notti Veneziane delle GiornateAutori. Uno sguardo alla sua città attraverso la storia di Sergione, tatuatore cinquantenne di 260 chilogrammi, ha vissuto tutta la vita nel quartiere popolare del titolo. Poche vie che si intersecano tra di loro e che costituiscono un baluardo di resistenza all'interno della città.è la testimonianza di un passato che l'omologazione vorrebbe spazzare via, ma che rimare in piedi con fierezza. Il suo re/prigioniero è Sergione, un tatuatore cinquantenne di 260 chilogrammi, che ha vissuto tutta la vita in quel quartiere popolare senza mai andare via. È uno deileggendari della città che ha risposto con la filosofia "live fast, die young" alla cultura borghese e mafiosa. È lui il protagonista del documentario dipresentato