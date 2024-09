Sport italiano in lutto addio all’amato campione | Era tra i più forti di sempre

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 3 settembre 2024) Se n’è andato all’età di 73 anni, l’amato, colui che ha saputo essere un fuoriclasse dal talento cristallino in acqua, un allenatore preparato e competente, un grande appassionato,pronto a fare quanto più possibile per essereal fianco del suo amato, la pallanuoto. Leggi anche: Italia, terremoto nella notte: forte boato e tanta paura Leggi anche: Meteo, le previsioni per settembre: cosa ci attende in ItaliaIl mondo dellopiange la scomparsa di Sante Marsili,napoletano che avrebbe compiuto 74 anni il prossimo 25 ottobre. È considerato tra i giocatori di pallanuoto più forte di tutti i tempi.del mondo a Berlino Ovest nel 1978 ed argento olimpico a Montreal nel 1976 e Collare d’oro al meritoivo.