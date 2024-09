Ciclismo femminile le convocate dell’Italia per gli Europei Elisa Balsamo e Chiara Consonni le leader

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) Sabato 14 settembre spazio alla prova in linea aldeglidisu strada. Da Heusden-Zolder ad Hasselt, 162 chilometri non durissimi che molto probabilmente si concluderanno con una volata di gruppo. Per l’appuntamento il commissario tecnico azzurro Paolo Sangalli ha deciso di puntare su una doppia carta a livello di: si deciderà a gara in corso se a disputare lo sprint sarà, reduce dal clamoroso trionfo olimpico di Parigi su pista. A completare la formazione azzurra ci saranno l’altro oro a Cinque Cerchi Vittoria Guazzini, Rachele Barbieri, Elena Cecchini, Maria Giulia Confalonieri, Barbara Guarischi e Gaia Masetti che si metteranno tutte al servizio delle due velociste. Nella prova a cronometro saranno invece impegnate Guazzini ed Elena Pirrone.