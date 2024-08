Merate l’inchiesta sulla tragedia Fatale il distacco della placenta La morte del bimbo era inevitabile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Il piccolo non poteva essere salvato. Quando la mamma è corsa ed è arrivata in ospedale probabilmente era ormai morto, o comunque già in fin di vita, a causa di unmassivo diche lo ha ucciso. È quanto emerge dai primi accertamenti e dall’audit interni sul doloroso casoalla 34esima settimana di gestazione che lunedì scorso è nato morto, dopo che la mamma di 33 anni che lo portava in grembo all’ottavo mese di gravidanza, è stata sottoposta a parto cesareo d’urgenza per una emorragia interna. La donna, accompagnata dal marito, si è rivolta ai medici del pronto soccorso dell’ospedale di, dove tuttavia il punto nascita è stato chiuso a maggio e dove non ci sono né ginecologi, né ostetriche e nemmeno altri specialisti che avrebbero potuto assisterla per un eventuale parto d’emergenza.