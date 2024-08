In silenzio le donne afghane La nuova legge dei talebani

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 31 agosto 2024) Afghanistan, non è più un Paese per. Esattamente un anno fa scrivevamo così. Oggi, a tre anni dalla ripresa del potere da parte deie dalla ritirata degli americani, cosa è cambiato? Il “delle innocenti”, l’ultimo atto di un processo di drammatica disumanità. In Afghanistan ivietano alledi parlare in pubblico, rendendole invisibili. I dati pubblicati da Save the Children, Unicef e BBC sono agghiaccianti: tre milioni le studentesse escluse dalle classi di scuola secondaria, dodici gli anni oltre i quali l’istruzione femminile è temporaneamente sospesa, 1 bambina su 4 mostra segni di depressione e il 17% delle bambine si sposa prima dei quindici anni.