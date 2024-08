Oroscopo Branko venerdì 30 agosto 2024 | Pesci | Giove ti spinge verso il cambiamento

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’diper oggi,30Ariete Preparati ad affrontare le sfide di finecon determinazione, grazie all’influsso di Marte, ma attenzione alle tensioni in amore dovute a Venere opposta. Toro Energia e passione sono al massimo, con Marte e la Luna nuova dalla tua parte. Il lavoro richiede attenzione, ma sarai in grado di gestire tutto. Gemelli Approfitta del supporto di Venere per migliorare le tue relazioni e sfrutta Mercurio per avanzare nel lavoro. Cancro L’amore è al centro dei tuoi pensieri, con Venere e Marte che accendono la passione. Leone Un periodo di successi in amore e lavoro, con Venere che porta vibrazioni positive. Vergine Con Marte e la Luna Nuova, è il momento giusto per esplorare nuove opportunità lavorative.