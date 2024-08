Viaggio epico attraverso gli USA su rotaia

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) Immergere sé stessi nelle vaste praterie del Midwest, ammirar?e la maestosità delle Montagne Rocciose, esplorare l’affascinante sud e godere delle splendide coste dell’Atlantico e del Pacifico. I viaggi in treno negli Stati Uniti offrono un’esperienza unica, catturando l’essenza dello spirito americano e conducendo i viaggiatori in un’avventura indimenticabilepaesaggi mozzafiato. Empire Builder: da Chicago al Pacifico Quando si tratta di esplorare il vasto e meraviglioso territorio degli Stati Uniti, unin treno è un’esperienza senza pari. Uno dei percorsi più iconici è senza dubbio l’Empire Builder, che parte da Chicago e attraversa le praterie del Midwest fino a raggiungere le maestose vette delle Montagne Rocciose e infine le coste del Pacifico nello stato di Washington o in Oregon.