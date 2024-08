MotoGP ufficiale | torna il GP della Repubblica Ceca Si correrà a Brno fino almeno al 2029

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo un calendario del Mondiale2024 che ha vissuto cambiamenti uno dietro l’altro, Dorna prova a comporre quello del 2025 in maniera più sicura sin da subito. La notizia delle ultime ore, molto gradita al pubblico del Motomondiale, è il ritorno del Gran Premio. Si tornerà a correre sullo splendido tracciato di. Non solo, l’appuntamento ceco tornerà a far parte del calendario dal 2025, ma ha stipulato un contratto che prevede la presenza del tracciato cecoalcompreso. Una notizia che ha subito provocato commenti molto positivi da parte degli addetti ai lavori e che, non secondariamente, andrà a prendere il posto (molto probabilmente) di una tappa extra-europea, spesso a rischio cancellazione, come si è visto in questa annata.