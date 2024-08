Gli Usa ammettono che con gli Houthi non va bene

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il Mar Rosso ha avuto un posto di primo piano nella “lunga e amichevole” conversazione telefonica di ieri tra il vicepremier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, e il segretario di Stato americano, Antony Blinken. La situazione lungo il corridoio indo-mediterraneo tra Suez e Bab el Mandeb sta tornando centrale negli affari internazionali, perché è evidente che se l’obiettivo delle missioni militari anglo-americana ed europea è quello di dissuadere in qualche modo gli, allora per il momento non è stato raggiunto. Basta pensare per esempio che la M/V Sounion è in fiamme dal 23 agosto, incontrollata dopo che l’equipaggio si è messo in salvo dall’attacco dei miliziani yemeniti, che dicono di agire come rappresaglia contro le azioni di Israele nella Striscia di Gaza.