Premier Padel annuncia l’espansione negli Stati Uniti nel 2025

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Attraverso una nota, ilha ufficializzato la sua espansionea partire dal. “La mossa amplierà la portata globale del tour e promuoverà nuove basi di fan, portando entusiasmo e competizione professionale di alto livello nella regione e creando nuove opportunità per giocatori e sponsor, guidando al contempo la crescita delin Nord America. Ciò segue la recente decisione della InternationalFederation (FIP) di lanciareAmerica per supportare la crescita regionale di questo sport. I dettagli della prima sede e datasarannoti a breve” si legge. Nuova era dunque per il Qatar AirwaysTour, che si appresta a fare il suo ingresso in “uno dei mercati sportivi più influenti al mondo“.nelSportFace.